Девочка погибла в ДТП с трактором в Адыгее

Трагедия произошла сегодня в Кошехабльском районе Адыгеи. Маленькая девочка выпала из окна трактора и погибла. Фото с места ЧП опубликовало МВД Адыгеи.

Ребенок погиб из-за нарушения взрослым правил дорожного движения в Адыгее, сообщили в республиканском МВД.

Трагедия произошла примерно в 13.30 мск. Инцидент имел место на территории хутора Красного, который расположен в Кошехабльском районе.

На данный момент известно, что 30-летний мужчина, житель хутора, был за рулем трактора, но, вопреки правилам безопасности, не один: в кабине вместе с ним ехала трехлетняя девочка. Когда трактор выезжал на дорогу, малышка выпала через оставленное открытым окно. Ей сразу же оказали помощь, но травмы оказались несовместимы с жизнью, и девочка умерла по дороге в больницу.

Идет проверка. По ее итогам может быть открыто уголовное дело – по ст.264 УК РФ.