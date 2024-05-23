Трехлетняя девочка погибла в загоревшейся машине в Адыгее

Страшное событие потрясло жителей Адыгеи – трехлетняя малышка погибла в пожаре в машине в Красногвардейском районе. Подробности рассказали в республиканском СУ СКР.
Трагедия случилась на поле на окраине аула Бжедугхабль. Известно, что отец и мать с дочерью приехали собирать клубнику.
"Во время сбора родители оставили 3-летнего ребенка в салоне автомобиля, после чего произошло возгорание транспортного средства, в результате которого ребенок скончался"
– адыгейское СУ СКР
В ведомстве уточнили, что ведется доследственная проверка.
В МЧС России добавили, что, прибыв по вызову к горящей машине, внутри пожарные нашли трехлетнюю девочку.
"Оказалось, пока взрослые собирали клубнику, ребенок спал в машине"
– МЧС
Почему загорелась машина – только предстоит выяснить.