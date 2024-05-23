Трехлетняя девочка погибла в загоревшейся машине в Адыгее

Трагедия произошла в Адыгее. Ребенок погиб в автомобиле, который загорелся по пока неустановленной причине в Адыгее. Фото с места трагедии опубликовало МЧС России. Идет проверка.

Страшное событие потрясло жителей Адыгеи – трехлетняя малышка погибла в пожаре в машине в Красногвардейском районе. Подробности рассказали в республиканском СУ СКР.

Трагедия случилась на поле на окраине аула Бжедугхабль. Известно, что отец и мать с дочерью приехали собирать клубнику.

"Во время сбора родители оставили 3-летнего ребенка в салоне автомобиля, после чего произошло возгорание транспортного средства, в результате которого ребенок скончался"

– адыгейское СУ СКР

В ведомстве уточнили, что ведется доследственная проверка.

В МЧС России добавили, что, прибыв по вызову к горящей машине, внутри пожарные нашли трехлетнюю девочку.

"Оказалось, пока взрослые собирали клубнику, ребенок спал в машине"

– МЧС

Почему загорелась машина – только предстоит выяснить.