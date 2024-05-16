Вестник Кавказа

В Северной Осетии начали бесплатно учить бизнесу

В Северной Осетии начали бесплатно учить бизнесу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краткосрочные бизнес-курсы заработали в Северной Осетии. Обучение проходит на базе центра «Мой бизнес».

В Северной Осетии начали бесплатно обучать бизнесу на базе центра «Мой бизнес». Эта инициатива призвана поддержать развитие социально ответственного предпринимательства в регионе и помочь местным жителям создавать успешные и эффективные бизнес-проекты.

«Стартовало бесплатное обучение от центра „Мой бизнес“ для молодых и социальных предпринимателей! В течение трех дней мы обучим более 80 человек. Все они получат сертификаты, которые нужно будет предоставить при подаче заявки на грант до 500 тысяч рублей от Минэкономразвития республики»

– пресс-служба республиканского центра «Мой бизнес».

Отмечается, что основная цель программы обучения – помочь социальным предпринимателям развивать свои проекты, улучшать навыки управления бизнесом. Участники программы получат не только теоретические знания, но и практические инструменты для успешного управления своими предприятиями.

Почему стоит учиться бизнесу в Северной Осетии

Участие в обучающей программе предоставляет ряд значительных преимуществ для социальных предпринимателей в Северной Осетии.

  • Во-первых, это возможность обмена опытом с коллегами, что способствует расширению деловых контактов и созданию партнерских отношений.
  • Во-вторых, обучение поможет повысить конкурентоспособность бизнеса и увеличить его эффективность.
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