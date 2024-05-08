Вестник Кавказа

Власти Армении помогут малому бизнесу

Власти Армении помогут малому бизнесу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минэкономики Армении разработало новую программу, призванную помочь малому и среднему бизнесу в стране не только кредитами, субсидиями и льготами, но и теоретической и практической подготовкой будущих бизнесменов.

Правительство Армении в скором времени рассмотрит новую комплексную программу помощи малому и среднему бизнесу, разработанную министерством экономики страны, заявил замминистра экономики республики Рафаэл Геворкян.

Рассчитана она на предприятия, работающие в сфере производства и услуг, но не торговли, а предпочтение в ней отдается бизнесу в областях страны, преимущественно аграрному, передает Sputnik Армения.

Начинающих бизнесменов будут готовить по всем ступеням развития – от бизнес-тренингов в специализированных организациях до составления собственного бизнес-плана, по которому банки уже будут принимать решения по выдаче кредитов.

По итогам подготовки и банковского финансирования малого и среднего бизнеса в процесс его поддержки включится и правительство – оно поможет "потянуть" проценты и залог, покрыв их бизнесмену до 50% в виде кредитных гарантий.

Также Минэкономики готово субсидировать большую часть процентов под кредит – до двух третей (10%) от кредита под 14-15%.

Программа полностью рассчитана на госбюджет и будет бессрочной. В текущем 2024 году на нее планируется выделить около 2 млрд драмов (чуть больше $5 млн), на последующие два года - по 2 млрд с возможностью увеличения до 15 млрд драмов в год (около $38 млн).

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