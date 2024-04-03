В Иране заработала железнодорожная ветка Решт - Каспиан

В Иране сегодня заработала железнодорожная ветка Решт - Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря, это первый этап строительства международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщает правительство Ирана.
"В последний день весны 1403 года (по иранскому календарю – ред.) при участии исполняющего обязанности президента Мохаммада Мохбера был введен в эксплуатацию участок железной дороги Решт - Каспиан"
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Этот участок – первый в строительстве железной дороги Решт – Астара, следующий будет построен уже до города Астара на северо-западе Ирана. По окончании строительства магистраль войдет в состав международного транспортного коридора "Север - Юг", имеющего большое значение для торговли Ирана со странами региона Ближнего Востока и Европой, пишет иранское информационное агентство ISNA.
Протяженность нового участка, соединяющего южные и северные порты Ирана между Каспийским морем и Персидским и Оманским заливами - 37 км, его строительство велось пять лет и обошлось государству в 35 трлн риалов.
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал, что власти Ирана пообещали полностью завершить строительство недостающего 162-километрового участка транспортного коридора "Север-Юг", проходящего между населенными пунктами Решт и Астара, в течение пяти лет, если на это будут выделены средства.