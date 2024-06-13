Россия планирует открыть новое генконсульство в Армении

В МИД России заявили, что до конца года в Армении может появиться еще одно консульство России. Его планируется открыть в городе Капан.

Замглавы российской дипломатии Евгений Иванов сообщил о планах России открыть еще одно генеральное консульство в Армении.

По словам дипломата, Москва намерена до конца текущего года обзавестись генконсульством в городе Капан на юге страны.

Замминистра также отметил, что Россия в ближайшее время откроет генконсульство на Бали. Он добавил, что Москва проводит большую работу в этом направлении.

Напомним, Россия имеет свое посольство в столице Армении, а также генеральное консульство во втором по величине городе республики - Гюмри.