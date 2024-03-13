Выставка об истории казачества откроется в Краснодаре

Выставка "Казачество" скоро будет открыта в Художественном музее Краснодара имени Ф.А. Коваленко. Она познакомит посетителей с творчеством известных русских деятелей искусства.

Этим летом в Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко открывается масштабная выставка под названием «Казачество».

Государственный Русский музей из Санкт-Петербурга привез жителям и гостям Краснодара часть своей коллекции, которая знакомит с историей казачества XVIII – XX веков через искусство – графику, скульптуру и живопись. Отмечается, что выставка охватывает более 100 произведений различной направленности. Среди представленных авторов работ присутствуют имена знаменитых русских художников – В.Д. Поленова, В.Г. Перова, И.Е. Репина.

Одной из отличительных черт экспозиции является ее мультимедийный характер, благодаря которому посетители смогут глубже изучить историю казачества и узнать новые факты о выдающихся художниках.

Выставка «Казачество» будет открыта с 21 июня по 21 июля 2024 года.