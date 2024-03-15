Вестник Кавказа

Мишустин призвал равняться на Дагестан по продолжительности жизни

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Премьер России призвал регионы равняться на Дагестан. Он заявил, что в республике средняя продолжительность жизни достигает почти 80 лет.

Российский премьер Михаил Мишустин призвал к 2030 увеличить продолжительность жизни в стране до 78 лет, а к 2036 – до 81 году.

Он заявил о необходимости создавать гражданам условия для активной жизни как в городе, так и в селах. Мишустин также сказал о важности сокращения разницы между регионами.

Помимо этого, глава правительства призвал все субъекты РФ брать пример с Дагестана. Он добавил, что в республике средняя продолжительность достигает почти 80 лет.

Кроме того, премьер рассказал о разработке нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", цель которого будет заключаться в продлении жизни россиян.

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