Самая высокая продолжительность жизни выявлена в Дагестане

В Дагестане сообщили, что республика стала лидером по показателю продолжительности жизни в России - 79,9 лет. Там заявили о важности роста продолжительности жизни.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что в 2023 году республика по показателю ожидаемой продолжительности жизни стала лидером среди российских регионов - 79,9 лет.

Глава правительства РД напомнил, что в своем послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин поставил задачу по увеличению продолжительности жизни граждан страны.

Он отметил важность роста продолжительности здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время родным и близким.

Абдулмуслимов подчеркнул, что кроме лечебно-диагностических мероприятий, снижение смертности и рост продолжительности жизни обусловлены ведением здорового образа жизни, укладом, традициями и обычаями, которые сформировались в Дагестане.