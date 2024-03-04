В Дагестане заработали еще 4 детских сада

В Дагестане открылись еще 4 детских сада, всего они готовы принять порядка 600 детей. В частности, в Избербаше открылся детсад на 250 мест, а в Дербенте – на 200 мест.

В Дагестане состоялось торжественное открытие четырех новых детских садов, которые одновременно смогут посещать порядка шести сотен детей. Это событие является важным шагом в развитии дошкольного образования и воспитания в регионе. Об этом заявил председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Дошкольные учреждения открыты в четырех муниципалитетах: в Избербаше открылся детсад на 250 мест, в Дербенте — на 200 мест, в Гунибском районе — на 60 мест, в Ботлихском районе - на 100 мест»

– Абдулмуслим Абдулмуслимов

По его словам, открытие новых детских садов в Дагестане поможет справиться с проблемой доступности дошкольного образования. Расширение сети дошкольных учреждений позволит родителям отправлять своих детей в садик ближе к дому, минимизируя тем самым транспортные проблемы и экономя время.

Создание комфортных условий для детей

Новые детские сады не только увеличивают доступность образования, но и создают комфортные условия для детей. Современное оборудование, безопасные игровые площадки, яркие классы и заботливый персонал - все это способствует созданию благоприятной образовательной среды, в которой дети смогут развиваться, общаться и играть. Родители могут быть уверены, что их дети находятся под присмотром профессионалов и в безопасной среде.