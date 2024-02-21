Вестник Кавказа

Три детсада и детский центр развития приведут в порядок в Кабардино-Балкарии в 2024 году

Три детсада и детский центр развития приведут в порядок в Кабардино-Балкарии в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР продолжают ремонтировать дошкольные учреждения. В нынешнем году руководство республики намерено привести в порядок три детсада и один детский центр развития.

В Кабардино-Балкарии в 2024 году осуществят ремонт ряда дошкольных учреждений. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"Что касается капитального ремонта дошкольных учреждений - решили начать уже в этом году. Первыми за счет средств республиканского бюджета отремонтируем детские сады в Анзорее и Кременчуг-Константиновском, о чем просили жители сел, в том числе в ходе прямой линии"

– Казбек Коков

Он отметил, что по программе развития сельских территорий будут обновлены дошкольное подразделение лицея и центр развития творчества детей и юношества в Тырныаузе.

Кроме того, Коков обратил внимание на то, что в рамках нацпроекта "Образование" к настоящему времени удалось выполнить капитальный ремонт в 60 школах.

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