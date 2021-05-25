Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии уровень бедности упадет до 7%

Кошелек в руках пенсионерки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уровень бедности в КБР снизится до 7% к 2030 году. Об этом заявил глава региона, отметив, что для этих целей в республике будет реализован ряд проектов, направленных, в том числе на снижение безработицы и расширение  программ социальной поддержки.

Власти Кабардино-Балкарии выдвинули амбициозную цель – снизить уровень бедности с нынешних 14% до 7% к 2030 году. Это значительное улучшение должно стать результатом комплексных мер, направленных на социальную поддержку населения и стимулирование экономического развития региона.

«В вопросах занятости и бедности населения нам предстоит сделать еще очень многое. Считаю важнейшей и реальной задачей за счет создания новых рабочих мест и сокращения нелегальной занятости добиться к 2030 году снижения безработицы в республике до уровня не более 4,5%, а уровень бедности к 2030 году не должен превышать 7%»

– глава республики Казбек Коков.

По его словам, одним из ключевых моментов в борьбе с бедностью является расширение программ социальной поддержки. В частности, это предполагает, предоставление адресной помощи нуждающимся семьям и меры по снижению безработицы.

Создание хорошей экономической среды для развития местных бизнес-проектов также крайне важно для достижения заявленной цели. Поддержка предпринимательства, обучение навыкам ведения бизнеса и предоставление денежных инструментов помогут создать больше рабочих мест и нарастить уровень доходов жителей КБР, выразил уверенность региональный лидер.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1325 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Многодетные семьи смогут улучшить жилищные условия в Кабардино-Балкарии

Многодетные семьи смогут улучшить жилищные условия в Кабардино-Балкарии

«Эльбрус» поставил туристический рекорд 

«Эльбрус» поставил туристический рекорд 

Непогода захватит весь Северный Кавказ

Непогода захватит весь Северный Кавказ

Московские артисты дадут большой концерт во Владикавказе

Московские артисты дадут большой концерт во Владикавказе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы