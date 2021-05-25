В Кабардино-Балкарии уровень бедности упадет до 7%

Уровень бедности в КБР снизится до 7% к 2030 году. Об этом заявил глава региона, отметив, что для этих целей в республике будет реализован ряд проектов, направленных, в том числе на снижение безработицы и расширение программ социальной поддержки.

Власти Кабардино-Балкарии выдвинули амбициозную цель – снизить уровень бедности с нынешних 14% до 7% к 2030 году. Это значительное улучшение должно стать результатом комплексных мер, направленных на социальную поддержку населения и стимулирование экономического развития региона.

«В вопросах занятости и бедности населения нам предстоит сделать еще очень многое. Считаю важнейшей и реальной задачей за счет создания новых рабочих мест и сокращения нелегальной занятости добиться к 2030 году снижения безработицы в республике до уровня не более 4,5%, а уровень бедности к 2030 году не должен превышать 7%»

– глава республики Казбек Коков.

По его словам, одним из ключевых моментов в борьбе с бедностью является расширение программ социальной поддержки. В частности, это предполагает, предоставление адресной помощи нуждающимся семьям и меры по снижению безработицы.

Создание хорошей экономической среды для развития местных бизнес-проектов также крайне важно для достижения заявленной цели. Поддержка предпринимательства, обучение навыкам ведения бизнеса и предоставление денежных инструментов помогут создать больше рабочих мест и нарастить уровень доходов жителей КБР, выразил уверенность региональный лидер.