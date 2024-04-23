Боец Джефф Монсон стал мусульманином

Боец ММА Джефф Монсон принял ислам. Событие произошло в Москве. Он заявил, что стал мусульманином в знак солидарности с Палестиной.

Известный в прошлом боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал мусульманином, сообщает телеканал "Матч-ТВ".

Данное событие произошло в Москве. Спортсмен принял ислам под восторженные крики "Аллах Акбар".

Сам Монсон заявил корреспонденту, что над принятием ислама думал несколько лет. По его словам, он стал мусульманином в знак солидарности с Палестиной.

"Я много знаю об этой религии, у меня много друзей‑представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему. Для меня это наиболее важная вещь в жизни, поэтому я и выбрал ислам. Думал об этом четыре‑пять лет"

- Джефф Монсон

Боец родился в американском городе Сен-Пол. В 2018 году 53-летний спортсмен стал гражданином России, а через три года он отказался от гражданства Соединенных Штатов Америки.

За свою спортивную карьеру Монсон одержал 61 победу. Он также был избран депутатом городской думы Красногорска.