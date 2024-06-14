Россия укрепила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА. Подопечные Валерия Карпина поднялись на две строчки и располагаются на 33-м месте.

Российская футбольная сборная поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА, сообщает пресс-служба организации.

Подопечные Валерия Карпина на данный момент располагаются на 33-месте. Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Аргентины.

Турецкая сборная скатилась на 42-е место, потеряв две позиции. Аналогичная ситуация у Армении – сборная так же потеряла одну позицию и опустилась на 96-е место.

При этом сборные Азербайджана и Грузии укрепили свои позиции и находятся на 111 и 74 местах соответственно. Иран сохранил 20-ю строчку за собой.