Стать мэром Сочи захотели 14 человек

Накануне завершилось время, отведенное для подачи документов желающими занять пост главы Сочи. В общей сложности заявки поступили от 14 потенциальных кандидатов.
Должность главы Сочи показалась заманчивой 14 жителям города-курорта – именно столько человек подали документы, сообщает сочинская администрация.
Заявки возможные претенденты направили в комиссию, которая займется отбором кандидатур. Она уже начала проверять бумаги, передают "Кубанские новости".
Напомним, подача документов стартовала 29 мая. Кто именно станет новым мэром, определится 3 июля: на эту дату назначено проведение конкурса.
Экс-глава города Алексей Копайгородский ушел в отставку 15 мая.
На данный момент городом руководит Андрей Прошунин, ранее занимавший пост вице-губернатора Кубани.