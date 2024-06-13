Вестник Кавказа

Стать мэром Сочи захотели 14 человек

Роза пик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Накануне завершилось время, отведенное для подачи документов желающими занять пост главы Сочи. В общей сложности заявки поступили от 14 потенциальных кандидатов.

Должность главы Сочи показалась заманчивой 14 жителям города-курорта – именно столько человек подали документы, сообщает сочинская администрация.

Заявки возможные претенденты направили в комиссию, которая займется отбором кандидатур. Она уже начала проверять бумаги, передают "Кубанские новости".

Напомним, подача документов стартовала 29 мая. Кто именно станет новым мэром, определится 3 июля: на эту дату назначено проведение конкурса.

Экс-глава города Алексей Копайгородский ушел в отставку 15 мая.

На данный момент городом руководит Андрей Прошунин, ранее занимавший пост вице-губернатора Кубани.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1595 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пицунда попала в топ-10 самых популярных направлений для долгого отдыха

Пицунда попала в топ-10 самых популярных направлений для долгого отдыха

&quot;Краснодар&quot; продлил контракт со своим вратарем

"Краснодар" продлил контракт со своим вратарем

Сбои связи у всех операторов произошли на Кубани

Сбои связи у всех операторов произошли на Кубани

&quot;Победа&quot; наращивает прямые рейсы Пермь-Сочи

"Победа" наращивает прямые рейсы Пермь-Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы