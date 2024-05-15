Вестник Кавказа

В Сочи назначили исполняющего обязанности главы

В Сочи назначили исполняющего обязанности главы
© Фото: telegram-канал администрации Сочи
Заместитель губернатора Кубани будет исполнять обязанности мэра Сочи. На новой должности он займется реконструкцией инфраструктуры города.

Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Сочи. Им стал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин. Информацию об этом распространила пресс-служба администрации Кубани.

Сообщается, что Прошунин стал первым заммэром Сочи.

По данным пресс-службы, чиновник займется реконструкцией инфраструктуры курорта. В частности, планируется обновить систему водоснабжения, канализации и водоотведения.

Также Прошунин будет отвечать за мониторинг прироста населения и прогнозировать туристический поток.

На посту заместителя мэра чиновник был с 2022 года. Он занимался отраслью ЖКХ, регулированием тарифов и дорожным хозяйством.

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