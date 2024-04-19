Сочи временно возглавил Олег Бурлев

У курортного Сочи новый градоначальник – временно на этот пост сегодня был назначен Олег Бурлев, ранее занимавший должность вице-мэра города, на ответственном посту он сменил Алексея Копайгородского, ушедшего на новое место работы.

У города-курорта Сочи в Краснодарском крае появился временно исполняющий обязанности сити-менеджера – им назначен Олег Бурлев, ранее занимавший пост вице-мэра города, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Вице-мэр Олег Бурлев сегодня назначен первым заместителем главы администрации Сочи. Согласно Уставу города Сочи, в отсутствии градоначальника его обязанности выполняет первый заместитель"

- мэрия Сочи

Олегу Бурлеву 45 лет, он родился в кубанском городе Тимашевске, в 2001 году окончил Кубанский государственный университет по специальности "Юриспруденция", после чего работал в органах прокуратуры Щербиновского района Кубани, с 2015 года он занимал должность заместителя главы администрации Лазаревского района Сочи, которую затем возглавил. В июне минувшего 2023 года он стал заместителем главы города.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что мэр Сочи Алексей Копайгородский подал в отставку, он переходит на новое место работы. Его решение поддержал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года, до того он занимал пост заместителя главы Краснодара.