Сочи временно возглавил Олег Бурлев

У города-курорта Сочи в Краснодарском крае появился временно исполняющий обязанности сити-менеджера – им назначен Олег Бурлев, ранее занимавший пост вице-мэра города, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
"Вице-мэр Олег Бурлев сегодня назначен первым заместителем главы администрации Сочи. Согласно Уставу города Сочи, в отсутствии градоначальника его обязанности выполняет первый заместитель"
- мэрия Сочи
Олегу Бурлеву 45 лет, он родился в кубанском городе Тимашевске, в 2001 году окончил Кубанский государственный университет по специальности "Юриспруденция", после чего работал в органах прокуратуры Щербиновского района Кубани, с 2015 года он занимал должность заместителя главы администрации Лазаревского района Сочи, которую затем возглавил. В июне минувшего 2023 года он стал заместителем главы города.
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что мэр Сочи Алексей Копайгородский подал в отставку, он переходит на новое место работы. Его решение поддержал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года, до того он занимал пост заместителя главы Краснодара.