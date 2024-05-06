Вестник Кавказа

Копайгородский ушел с поста мэра Сочи

Копайгородский ушел с поста мэра Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр Сочи ушел в отставку, он занимал пост без малого пять лет. Решение градоначальника встретило поддержку главы региона.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский подал в отставку, он переходит на новое место работы. Данное решение поддержал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Покинуть пост мэра Сочи - это ваше решение, и я не могу с ним не согласиться"

– губернатор

Кондратьев выразил благодарность Копайгородскому за плодотворную деятельность на посту мэра главного российского курорта.

Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года, до того занимал пост замглавы Краснодара. На какую должность переходит 39-летний чиновник не сообщается.

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