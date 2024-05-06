Копайгородский ушел с поста мэра Сочи

Мэр Сочи ушел в отставку, он занимал пост без малого пять лет. Решение градоначальника встретило поддержку главы региона.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский подал в отставку, он переходит на новое место работы. Данное решение поддержал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Покинуть пост мэра Сочи - это ваше решение, и я не могу с ним не согласиться"
– губернатор
Кондратьев выразил благодарность Копайгородскому за плодотворную деятельность на посту мэра главного российского курорта.
Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года, до того занимал пост замглавы Краснодара. На какую должность переходит 39-летний чиновник не сообщается.