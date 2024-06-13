Иномарка сбила пешехода в Ставрополе

На проспекте Кулакова в Ставрополе произошло дорожное происшествие, после которого мужчина, переходящий дорогу по зебре, оказался госпитализирован. Насколько виновен водитель, еще не ясно.

По сообщениям местной Госавтоинспекции, накануне ночью уроженец Ставрополя оказался в реанимации после наезда на него транспортного средства на проспекте Кулакова.

За рулем автомобиля марки Volkswagen Golf находился 19-летний юноша. Он рассказывает, что мужчина имел неосторожность переходить дорогу по зебре на красный сигнал светофора. Насколько правдивы его слова, еще предстоит определить специалистам.

В отчете указано, что водитель был трезв, однако за ним уже имеется ряд нарушений правил дорожного движения за последние несколько лет. Подробности еще уточняются.