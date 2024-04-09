Сбои связи у всех операторов произошли на Кубани

Проблемы с мобильной связью испытывали сегодня жители Краснодарского края и туристы. Сложности фиксировались у всех четырех ключевых операторов, рассказали власти.
Все операторы сотовой связи сегодня работали с перебоями в Краснодарском крае, рассказали в руководстве региона.
Ситуацию прокомментировал глава департамента информатизации и связи Станислав Завальный, передает РИА Новости.
По его словам, от сбоя пострадали абоненты всех четырех ключевых операторов связи. Оперативно были начаты работы по устранению неполадок.
"В ближайшее время работа инфраструктуры связи будет восстановлена"
– чиновник