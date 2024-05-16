Вестник Кавказа

Небольшое землетрясение потрясло провинцию Тегеран

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
Иранские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в провинции Тегеран. Его очаг залегал на глубине 10 тыс метров.

В ночь с 19 на 20 июня в Иране произошло землетрясение. Об этом сказано в заявлении Сейсмологического центра республики.

Подземные толчки были магнитудой 3 были зарегистрированы примерно в 02:00 по местному времени. Они случились в городе Робат-Карим, расположенном в провинции Тегеран. Очаг землетрясения находился на глубине 10 тыс метров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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