Небольшое землетрясение потрясло провинцию Тегеран

Иранские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в провинции Тегеран. Его очаг залегал на глубине 10 тыс метров.

В ночь с 19 на 20 июня в Иране произошло землетрясение. Об этом сказано в заявлении Сейсмологического центра республики.

Подземные толчки были магнитудой 3 были зарегистрированы примерно в 02:00 по местному времени. Они случились в городе Робат-Карим, расположенном в провинции Тегеран. Очаг землетрясения находился на глубине 10 тыс метров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.