Наводнения на северо-востоке Ирана унесли жизни семи человек

Наводнения в северно-восточной части Исламской Республики произошли из-за сильнейших ливней. Затоплены оказались сотни домов, ряду граждан пришлось покинуть свое жилье.

Во время наводнений, произошедших недавно в провинции Хорасан-Резави в Иране, погибли по меньшей мере семь человек. Об этом информирует департамента по управлению кризисными ситуациями провинции.

Еще 12 местных жителей пропали без вести.

Беспрецедентные за последние два десятка лет ливни спровоцировали масштабные наводнения, большинство из которых произошли в городе Мешхеде.

Из-за наводнений оказалось затоплено большое количество жилых домов, в связи с чем 200-300 семьям пришлось временно сменить место жительства. В частности, в районе Санг-Баст оказались затоплены или получили повреждения свыше 200 сельских домов.

В спасательных операциях принимают участие сотрудники Красного Полумесяца, передает агентство Tasnim.

Жителей провинции предупреждают, что угроза дальнейшего затопления по-прежнему сохраняется.