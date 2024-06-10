Молния погубила пастуха со стадом в Дагестане

Трагедия произошла в Дагестане, где в результате удара молнии погиб пастух. Также правоохранители сообщили о том, что молнией убило 50 овец.

Пастух погиб в результате удара молнией в Дагестане. Также молния погубила около пяти десятков овец.

"Поступило сообщение о том, что в районе села Шумли-Олик Ногайского района от удара разряда молнии скончался на месте 37-летний местный житель. В результате несчастного случая погибло также более 50 овец"

– пресс-служба МВД республики.

Во время грозы важно соблюдать определенные правила и меры предосторожности. В частности, нужно, по возможности, избегать открытых пространств, особенно рядом с водой. Находясь в доме, не стоит подходить к окнам и пользоваться электронными устройствами.