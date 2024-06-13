Бывший вратарь "Карабаха" стал игроком "Динамо"

Российский голкипер Андрей Лунев присоединился к московскому "Динамо". В прошлом сезоне он выступал за агдамский "Карабах".

Московское "Динамо" заключило контракт с бывшим вратарем "Карабаха" Андреем Луневым. Об этом сказано на сайте столичного футбольного клуба.

Соглашение "Динамо" c 32-летним голкипером рассчитано до 2026 года. Оно также подразумевает опцию продления еще на сезон.

В интервью пресс-службе "Динамо" Лунев отметил, что он рад присоединиться к московской команде.

"Очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря. Эмоции самые положительные. Все прекрасно знают, что это клуб великого Льва Яшина – легенды мирового футбола. И, безусловно, степень ответственности здесь выше, чем в других командах"

– Андрей Лунев

Напомним, с августа 2023 года по июнь текущего года Андрей Лунев защищал цвета "Карабаха". В составе агдамской команды голкипер выиграл чемпионат Азербайджана и стал обладателем национального кубка.

"Динамо" в минувшем сезоне финишировало на третьем месте в турнирной таблице первенства России, набрав 56 очков.