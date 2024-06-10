Экс-игрок сборной Турции возглавил "Боруссию"

Нури Шахин стал новым главным тренером дортмундской "Боруссии". Соглашение подписано на три года. Шахин известен по выступлениям за сборную Турции, "Реал Мадрид" и "Боруссию".

Бывший футболист турецкой национальной команды Нури Шахин будет руководить дортмундской "Боруссией", сообщает пресс-служба клуба из Германии.

Соглашение со "шмелями" заключено на три года. Шахин сменил на посту наставника "Боруссии" Эдина Терзича, который недавно заявил о своем уходе из команды.

Стоит добавить, что Шахин вошел в тренерский штаб "Боруссии" в январе этого года. До этого он трудился в турецком клубе "Антальяспор".

Шахин известен по выступлениям за сборную Турции. Кроме того, он защищал цвета той же "Боруссии", а также мадридского "Реала" и английского "Ливерпуля".