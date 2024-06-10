Германия разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

Сборная Германии разгромила команду Шотландии в стартовом матче Евро-2024. Соперники немцев и шотландцев по группе А проведут свою встречу завтра.

Только что в Мюнхене завершился стартовый матч чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Шотландии. Уверенную победу со счетом 5:1 одержали хозяева всего турнира.

Голами в составе сборной Германии отметились полузащитники Флориан Виртц (10-я минута), Джамал Мусиала (19-я) и Эмре Джан (92+3), а также нападающие Кай Хавертц (45+1, с пенальти) и Никлас Фюллькруг (68-я). Свой единственный мяч в этой встрече шотландцы забили благодаря автоголу защитника немецкой команды Антонио Рюдигера на 87-й минуте.

Отметим, что на 44-й минуте сборная Шотландии осталась в меньшинстве после удаления защитника Райана Портеуса.

Напомним, соперниками сборных Германии и Шотландии по группе А являются команды Венгрии и Швейцарии. Их встреча состоится в субботу, 15 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 (мск).