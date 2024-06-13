Вестник Кавказа

Научная экспедиция в Арктику пройдет с участием уроженца Дагестана

Научная экспедиция в Арктику пройдет с участием уроженца Дагестана
© Фото: сайт Минмолодежи Дагестана
Выходец из Дагестана одержал победу на молодежном форуме "Арктика. Лед тронулся". Благодаря этому он станет участником экспедиции в Арктике.

Уроженец Дагестана Магомед Магомедалиев стал победителем Всероссийского молодежного форума "Арктика. Лед тронулся", пишет пресс-служба дагестанского Минмолодежи.

Благодаря этому триумфу Магомедалиев станет участником научной экспедиции в Арктике. Он участвовал в треке "Культура и туризм", где и победил.

Стоит добавить, что за победу в конкурсе соревновались свыше 500 человек со всей России. Помимо Магомедова, билеты в Арктику получили и победители других направлений.

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