Вестник Кавказа

Пострадавшие во время терактов храмы и синагоги восстановят в Дагестане

синагога в Дербенте
© Фото: сайт просветительского проекта “Культура.РФ“
Власти Дагестана пообещали как можно скорее восстановить религиозные объекты, пострадавшие в результате атаки боевиков. Сроки и объемы предстоящих работ станут известны позже.

Церкви и синагоги, которые пострадали во время воскресных терактов в Дагестане, будут восстановлены. Такое заявление сделал 24 июня глава региона.

"Нужно сначала дать оценку и посмотреть, как это будет реализовано, какие объемы работы, какие сроки (...) Думаю, мы в кратчайшее время восстановим и храмы, и синагоги"

– Сергей Меликов

Теракты в Дагестане

Накануне в Дербенте и Махачкале неизвестные совершили нападения на две церкви, синагогу и пост ДПС. В результате этих атак погибли по меньшей мере 20 человек, 26 получили различные травмы. Кроме того, из-за пожара почти полностью выгорела изнутри синагога в Дербенте, построенная более 100 лет назад. Силовики ликвидировали 5 боевиков.

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