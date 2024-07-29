Северный Кавказ избавили от 1,5 тысяч боевиков

За 25 лет Объединенная группировка войск провела около 70 тысяч спецопераций, в ходе которых очистила Северный Кавказ от 1,5 тысяч боевиков, сообщил сегодня председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

В Чечню сегодня прибыл заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев – в аэропорту Грозного его встретил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, затем в в грозненском дворце торжеств им. Дагуна Омаева прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона России, сообщил сегодня в своем Telegram-канале Магомед Даудов.

"ОГВ(с) на территории Северо-Кавказского региона была создана 23 сентября 1999 года указом президента РФ в целях поддержания конституционного строя и сохранения стабильности в регионе. Группировка провела около 70 тысяч спецопераций и ликвидировала более 1500 бандитов. Кроме того, ОГВ(с) внесла большой вклад в борьбу с международным терроризмом"

- Магомед Даудов

Также Объединенная группировка войск внесла большой вклад в борьбу с международным терроризмом в Чечне, а лучшим ее военнослужащим и сотрудникам сегодня были вручены государственные, республиканские и ведомственные награды Росгвардии, - добавил Даудов.