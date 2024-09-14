Вестник Кавказа

В Ингушетии ликвидирован участник террористической группы

В Ингушетии ликвидирован участник террористической группы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники ФСБ провели антитеррористическую операцию, в ходе которой задержали жителей Ингушетии, планировавших теракты. Один из боевиков оказал сопротивление и был уничтожен.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержаны восемь мужчин, которые намеревались устроить диверсии на важных объектах энергетического профиля. Подозреваемые также планировали атаки на представителей силовых ведомств.

Сотрудники ФСБ также раскрыли тайники участников подполья. Арсенал террористов представлял собой самодельную бомбу, гранатомет, несколько автоматических винтовок, пистолеты, гранаты, несколько тысяч патронов и электронные устройства.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

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