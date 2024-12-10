Вестник Кавказа

Полиция применила резиновые пули и газ на митинге в Стамбуле

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В четверг вечером в центре Стамбула проходит еще одна акция протеста против задержания мэра города. Правоохранители использовали на ней резиновые пули и слезоточивый газ.

Сотрудники полиции прибегли к использованию резиновых пуль и слезоточивого газа на акции протеста в Стамбуле, участники которой выступают против ареста мэра города.

По данным издания AFP, правоохранители использовали резиновые пули и газ, когда протестующие находились возле здания городской мэрии. Демонстранты скандировали протестные лозунги.

Напомним, Экрем Имамоглу был задержан накануне по обвинению в коррупции. Власти Стамбула запретили митинги до 23 марта и усилили патрулирование центра города.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1430 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Почти 40 человек задержаны в Стамбуле за провокации

Почти 40 человек задержаны в Стамбуле за провокации

Мэр Стамбула задержан по подозрению в коррупции

Мэр Стамбула задержан по подозрению в коррупции

Задержанного за ограбление мужчину экстрадируют в Россию из Турции

Задержанного за ограбление мужчину экстрадируют в Россию из Турции

Группа высокопоставленных чиновников от оппозиции задержана в Турции

Группа высокопоставленных чиновников от оппозиции задержана в Турции

Руководство для женщин-туристов 2025: куда ехать можно, куда нельзя и как себя обезопасить?

Руководство для женщин-туристов 2025: куда ехать можно, куда нельзя и как себя обезопасить?

Стычки полиции с оппозицией произошли на акции в поддержку мэра Стамбула

Стычки полиции с оппозицией произошли на акции в поддержку мэра Стамбула

Полиция изъяла более 30 тыс литров фальшивого алкоголя в Стамбуле

Полиция изъяла более 30 тыс литров фальшивого алкоголя в Стамбуле

Мужчину с дочкой задержали за стрельбу в новогоднюю дочь в Стамбуле

Мужчину с дочкой задержали за стрельбу в новогоднюю дочь в Стамбуле

Турецкие правоохранители задержали банду &quot;туристических&quot; мошенников

Турецкие правоохранители задержали банду "туристических" мошенников

Два массовых ДТП случились на юго-востоке Турции – есть жертвы

Два массовых ДТП случились на юго-востоке Турции – есть жертвы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы