Полиция применила резиновые пули и газ на митинге в Стамбуле

В четверг вечером в центре Стамбула проходит еще одна акция протеста против задержания мэра города. Правоохранители использовали на ней резиновые пули и слезоточивый газ.

Сотрудники полиции прибегли к использованию резиновых пуль и слезоточивого газа на акции протеста в Стамбуле, участники которой выступают против ареста мэра города.

По данным издания AFP, правоохранители использовали резиновые пули и газ, когда протестующие находились возле здания городской мэрии. Демонстранты скандировали протестные лозунги.

Напомним, Экрем Имамоглу был задержан накануне по обвинению в коррупции. Власти Стамбула запретили митинги до 23 марта и усилили патрулирование центра города.