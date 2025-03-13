Дедлайн на заключение ядерной сделки прокомментировали в Иране

В Иране отреагировали на дедлайн, обозначенный Трампом для подписания нового ядерного соглашения. В МИД ИРИ отметили, что они будут руководствоваться исключительно своими интересами.

В МИД Ирана отреагировали на установленный президентом Соединенных Штатов срок на заключения новой ядерной сделки.

Глава ведомства Аббас Аракчи отметил, что Тегерану нет дела до ожиданий Вашингтона.

"Нам нет дела до ожиданий Трампа. Нам есть дело до наших интересов. Будет сделано то, что в наших интересах"

– иранский министр

Напомним, 12 марта Верховный лидер ИРИ получил письмо от главы Белого дома, в котором тот поставил иранской стороне срок в 2 месяца на оформление новой сделки.