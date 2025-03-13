Путин и Трамп могут встретиться в ближайшие месяцы

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью известному журналисту Такеру Карлсону рассказал, когда проведут переговоры Владимир Путин и Дональд Трамп.
По словам чиновника, встреча российского и американского лидеров состоится в ближайшие несколько месяцев.
Уиткофф также заявил, что у него сложилось положительное впечатление о Путин в ходе их переговоров. Он добавил, что глава РФ "любезно" принял представителя США.
Спецпосланник подчеркнул, что Вашингтон при Трампе смог добиться серьезного прогресса в российско-американских переговорах.
Помимо этого, Уиткофф отметил, что в ходе встречи с Путиным передал тому сигнал от Трампа о желании восстановить отношения между Россией и США.
"Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт"
- Стивен Уиткофф
Чиновник добавил, что после донесения послания американского лидера Путин проявил взаимность в этом вопросе и послал сигналы, что хочет двигаться в этом направлении.