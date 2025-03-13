Вестник Кавказа

Путин и Трамп могут встретиться в ближайшие месяцы

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
В США заявили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в ближайшие месяцы. Там же добавили, что Штаты при Трампе смогли добиться прогресса в переговорах с Россией.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью известному журналисту Такеру Карлсону рассказал, когда проведут переговоры Владимир Путин и Дональд Трамп.

По словам чиновника, встреча российского и американского лидеров состоится в ближайшие несколько месяцев.

Уиткофф также заявил, что у него сложилось положительное впечатление о Путин в ходе их переговоров. Он добавил, что глава РФ "любезно" принял представителя США.

Спецпосланник подчеркнул, что Вашингтон при Трампе смог добиться серьезного прогресса в российско-американских переговорах.

Помимо этого, Уиткофф отметил, что в ходе встречи с Путиным передал тому сигнал от Трампа о желании восстановить отношения между Россией и США.

"Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт"

- Стивен Уиткофф

Чиновник добавил, что после донесения послания американского лидера Путин проявил взаимность в этом вопросе и послал сигналы, что хочет двигаться в этом направлении.

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