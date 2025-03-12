Делегация из России отправится на переговоры с США 23 марта

В Совете Федерации заявили, что российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье. Встреча сторон состоится 24 марта.
Руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин рассказал, когда российская делегация отправится в Эр-Рияд на переговоры с США.
Сенатор отметил, что российская сторона прибудет в Саудовскую Аравию в воскресенье, 23 марта. Карасин уточнил, что 25-го числа делегация вернется в Россию.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о встрече представителей России и США 24 марта в Эр-Рияде. Переговоры будут посвящены "зерновой сделке".
Российскую делегацию в Саудовской Аравии представят сам Карасин, а также советник директора ФСБ РФ Сергей Беседа.