Вестник Кавказа

Делегация из России отправится на переговоры с США 23 марта

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Совете Федерации заявили, что российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье. Встреча сторон состоится 24 марта.

Руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин рассказал, когда российская делегация отправится в Эр-Рияд на переговоры с США.

Сенатор отметил, что российская сторона прибудет в Саудовскую Аравию в воскресенье, 23 марта. Карасин уточнил, что 25-го числа делегация вернется в Россию.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о встрече представителей России и США 24 марта в Эр-Рияде. Переговоры будут посвящены "зерновой сделке".

Российскую делегацию в Саудовской Аравии представят сам Карасин, а также советник директора ФСБ РФ Сергей Беседа.

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