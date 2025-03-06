Вестник Кавказа

Тракторист на Кубани откопал снаряд от "Катюши"

Тракторист на Кубани откопал снаряд от "Катюши"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани тракторист при вспашке поля откопал боеприпас времен Великой Отечественной войны. К счастью, от опасной находки никто не пострадал.

В Крымском районе Краснодарского края тракторист наткнулся на "эхо войны" – реактивный снаряд от легендарной БМ-13 "Катюша".

Боеприпас был выявлен во время полевых работ в районе села Молдаванское. К месту обнаружения прибыли специалисты особого отряда правоохранителей, которые без труда опознали в находке снаряд от прославленной системы реактивной артиллерии.

Впрочем, взрывотехникам пришлось повозиться, ведь вес боеприпаса составил немногим меньше 100 кг.

Сообщается, что снаряд был вывезен специалистами Росгвардии и уничтожен на полигоне.

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