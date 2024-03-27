Вестник Кавказа

Азербайджан пополнил запасы сливочного масла в 2025 году

Азербайджан пополнил запасы сливочного масла в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За текущий год Азербайджан произвел 4,3 тыс т сливочного масла и показал небольшой рост в этом направлении. Также он увеличил запасы продукции на 45%.

За первые два месяца 2025 года в Азербайджане произвели 4,3 тыс т сливочного масла. Это на 2,1% больше прошлогодних показателей за аналогичный период, согласно данным Госкомстата.

Кроме того, в Азербайджане выросли запасы сливочного масла: на 1 марта они составляли 22 т, что на 45% больше, чем в 2024 году.

Стоит отметить, что за январь и февраль текущего года в Азербайджане произвели продовольственные товары на сумму 933 млн манатов. Рост составил 10%.

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