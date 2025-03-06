В КЧР накрыли майнеров, укравших электроэнергии на 4 млн рублей

В КЧР правоохранители раскрыли три майнинг-фермы. Самая крупная нанесла ущерб электросетям на 4 млн рублей.

В Карачаево-Черкесской республике задержали майнеров, которые запустили крупную криптоферму. Ущерб электросетям республики от незаконных действий составил более 4 млн рублей, поведали в пресс-службе МВД.

Сообщается, что площадка для добычи цифровой валюты располагалась в арендованном здании на окраине поселка. Майнеры вели добычу криптовалюты со 186 устройств, а в электрический счетчик внесли корректировки, которые давали возможность пользоваться электричеством без ограничений.

Правоохранители завели уголовное дело, организатор находится под подпиской о невыезде.

В республике также выявили еще две площадки незаконного майнинга. Фермы были составлены из чуть более 60 устройств, потребление электричества велось без учета.