Вестник Кавказа

В КЧР накрыли майнеров, укравших электроэнергии на 4 млн рублей

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР правоохранители раскрыли три майнинг-фермы. Самая крупная нанесла ущерб электросетям на 4 млн рублей.

В Карачаево-Черкесской республике задержали майнеров, которые запустили крупную криптоферму. Ущерб электросетям республики от незаконных действий составил более 4 млн рублей, поведали в пресс-службе МВД. 

Сообщается, что площадка для добычи цифровой валюты располагалась в арендованном здании на окраине поселка. Майнеры вели добычу криптовалюты со 186 устройств, а в электрический счетчик внесли корректировки, которые давали возможность пользоваться электричеством без ограничений. 

Правоохранители завели уголовное дело, организатор находится под подпиской о невыезде. 

В республике также выявили еще две площадки незаконного майнинга. Фермы были составлены из чуть более 60 устройств, потребление электричества велось без учета.

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