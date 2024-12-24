Вестник Кавказа

Оборудование для майнинга будут уничтожать в Абхазии

Компьютер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии готовятся принять закон об уничтожении оборудования для майнинга криптовалюты, которое изымается с майнинговых ферм.

Профильные ведомства – Минэнерготранс и Госстандарт – разработали законопроект об уничтожении изъятого у нарушителей оборудования для майнинга, поведал и.о. министра Джансух Нанба в ходе совещания по борьбе с этим явлением.

Уточняется, что документ уже передан в Парламент Абхазии, где его обсудят депутаты.

Нанба также озвучил статистику по изъятому оборудованию для майнинга. По его словам, за минувший год у майнеров изъяли 2059 аппаратов, а с 1 января 2025 года – 93.

И.о. министра также сообщил о сокращении потребления энергии в Абхазии почти в два раза. Так, если раньше ежедневно потреблялось 10 млн кВт⋅ч, то сейчас показатель составляет 5,5 кВт⋅ч, передает Sputnik Абхазия.

И.о. премьера Владимир Делба рассказал, что необходимо бороться не только с майнерами, но и в целом с теми, кто незаконно подключается к сети.

"Еще раз повторюсь, дорогие коллеги, за это слишком дорого мы платим. Слишком дорого, я имею в виду даже не в денежном выражении, а платим совершенно другими условиями жизни – отсутствием света, ограничениями"

– и.о главы правительства

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