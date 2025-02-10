Вестник Кавказа

Металлурги бастуют в Рустави

Металлурги бастуют в Рустави
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рабочие металлургического завода проводят забастовку в Рустави. Они требуют прежде всего повышения заработной платы, а также изменений в правилах начисления премий.

Забастовка стартовала в грузинском городе Рустави, пишут СМИ со ссылкой на Объединение профсоюзов Грузии.

Акцию протеста с отказом от работы проводят работники металлургического завода. В числе их требований – увеличение зарплаты: металлурги требуют прибавки в размере 500 лари ($180).

Кроме того, бастующие хотят, чтобы работодатель не нарушал их право на безопасность труда. Они также требуют изменить систему начисления премий. Еще одно требование – подписание коллективного договора, который помог бы им защитить их права.

Со своей стороны руководство предприятия готово пойти на постепенное повышение зарплаты: каждый месяц, начиная с апреля и заканчивая июлем следующего года, зарплата будет расти на 50 лари ($18).

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