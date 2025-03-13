В Табасаранском районе Дагестана откроют птицеферму

В Дагестане откроется крупная птицеферма. В проект вложили около 50 млн рублей.
В Табасаранском районе Дагестана запустят птицеферму на 15 тысяч голов птиц. Начало функционирования аграрного комплекса – апрель этого года.
Сообщается, что площадь фермы составит чуть менее 1 тыс кв метров. В комплекс инвестировали порядка 50 млн рублей. Проект даст региону около 20 рабочих мест.
Отметим, что создание птицефермы было закончено в минувшем году. Комплекс функционирует в рамках фермерского хозяйства "Бухнаг".
Сообщается, что местные власти направили в аграрную сферу Табасаранского района более 200 млн рублей в прошлом году.