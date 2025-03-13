Вестник Кавказа

В Табасаранском районе Дагестана откроют птицеферму

В Табасаранском районе Дагестана откроют птицеферму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане откроется крупная птицеферма. В проект вложили около 50 млн рублей.

В Табасаранском районе Дагестана запустят птицеферму на 15 тысяч голов птиц. Начало функционирования аграрного комплекса – апрель этого года. 

Сообщается, что площадь фермы составит чуть менее 1 тыс кв метров. В комплекс инвестировали порядка 50 млн рублей. Проект даст региону около 20 рабочих мест. 

Отметим, что создание птицефермы было закончено в минувшем году. Комплекс функционирует в рамках фермерского хозяйства "Бухнаг". 

Сообщается, что местные власти направили в аграрную сферу Табасаранского района более 200 млн рублей в прошлом году.

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