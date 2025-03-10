Вестник Кавказа

Горные районы Дагестана обзаведутся новыми садами

Горные районы Дагестана обзаведутся новыми садами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В трех горных районах Дагестана высадят 140 га садов в 2025 году. Ранее там уже создали 17 га садов.

Более 140 га садов заложат в нескольких горных районах Дагестана в 2025 году, передал глава республиканского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Начали практическую реализацию наших планов в части горно-долинного садоводства в трех горных районах — Рутульском, Ботлихском и Гумбетовском, заложили 17 гектаров садов. Будем наращивать темпы в данном направлении. В 2025 году планируется заложить еще более 140 гектаров садов"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

Стоит отметить, что в Дагестане действует программа поддержки горных регионов. В частности, она предполагает выдачу субсидий предпринимателем. В 2024 году их предоставили местным пчеловодам.

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