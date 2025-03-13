Вестник Кавказа

Россия на встрече с США будет бороться – Карасин

Россия на встрече с США будет бороться – Карасин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Григорий Карасин сообщил, что делегация РФ на переговорах с США будет бороться. Встреча российской и американской сторон состоится 24 марта.

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин рассказал, с каким настроем российская делегация отправится на переговоры с США.

По его словам, российская сторона рассчитывает достичь "хоть какого-то достижения вперед". Он добавил, что делегация едет с настроем "побороться за решение хотя бы одного вопроса".

Сенатор добавил, что настрой у членов делегации, которые будут участвовать в переговорах с Америкой, - боевой и конструктивный.

Напомним, переговоры между Россией и США состоятся в Эр-Рияде 24 марта. В них примет участие и сам Карасин.

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