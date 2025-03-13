Мужчина расправился с соседом с помощью ружья в Грузии

Житель Грузии завершил спор с оппонентом выстрелом из ружья. Преступник был задержан правоохранителями по горячим следам.

На западе Грузии мужчина убил своего соседа во время спора. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Убийство произошло в деревне Шуагора, расположенной в регионе Имерети.

Согласно предварительной информации, между двумя жителями республики произошел конфликт. В ходе него один из них достал ружье и выстрелил в оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался.

По факту произошедшего начато расследование. Убийцу задержали по горячим следам.