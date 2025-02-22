Проводить любые акции вслед за Стамбулом запретили в Анкаре и Измире

В ближайшие пять дней в Анкаре и Измире нельзя будет проводить любые публичные акций. Ранее такой запрет ввели власти Стамбула.

Власти Анкары и Измира ввели пятидневный запрет на проведение любых акций.

"В целях поддержания общественного порядка в городе и предотвращения возможных провокационных действий с 14.00 21 марта до 23.59 25 марта 2025 годов запрещены все виды собраний, демонстрационных шествий и заявлений в прессе"

– власти Анкары

Аналогичный запрет в провинции Измир вступил в силу сегодня в 10:00. Он будет действовать до 23:59 25 марта.

Напомним, позавчера мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан по обвинению в коррупции. После этого власти города ввели до 23 марта запрет на проведение митингов и усилили патрулирование центра города.