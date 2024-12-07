Мемориал жертвам теракта в "Крокусе" открыли в годовщину трагедии

В Красногорске открыли памятник, посвященный жертвам теракта в "Крокусе". Трагедия произошла 22 марта 2024 года, ее жертвами стали 146 человек.

Возле концертного зала "Крокус Сити Холл" в Красногорске состоялась церемония открытия монумента в память о жертвах террористического акта 22 марта 2024 года.

В открытии памятника участвовали глава Подмосковья Андрей Воробьев, президент Agalarov Development Эмин Агаларов, а также президент Crocus Group Араз Агаларов.

Отмечается, что после открытия монумента началась панихида, собравшая вокруг себя общественных и политических деятелей, звезд эстрады и простых граждан.

Мемориал находятся возле концертного зала имени Магомаева. Он представлен в виде двух стел со скошенными верхними гранями, на них изображены летящие ввысь журавли.

После снятия с памятника покрывала у его основания стали появляться цветы, венки от близких и друзей погибших, игрушки, фотографии жертв прошлогодней трагедии.

Напомним, террористический акт в "Крокус Сити Холле" произошел ровно год назад. Жертвами нападения боевиков, по данным Следкома России, стали 146 человек.