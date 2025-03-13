Трамп оценил свои переговоры с Путиным

Глава Белого дома сообщил, что очень давно знает президента РФ. По словам Трампа, их диалог с Путиным всегда был рациональным.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, как оценивает общение с российским коллегой Владимиром Путиным.
В интервью порталу OutKick Дональд Трамп подчеркнул, что оно очень рациональное:
"У нас (с Путиным - поим. ред.) было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали пошибать"
– глава Белого дома
Он также акцентировал внимание на том, что "очень хорошо знает" главу российского государства.