Вестник Кавказа

Трамп оценил свои переговоры с Путиным

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Глава Белого дома сообщил, что очень давно знает президента РФ. По словам Трампа, их диалог с Путиным всегда был рациональным.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, как оценивает общение с российским коллегой Владимиром Путиным.

В интервью порталу OutKick Дональд Трамп подчеркнул, что оно очень рациональное:

"У нас (с Путиным - поим. ред.) было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали пошибать"

– глава Белого дома

Он также акцентировал внимание на том, что "очень хорошо знает" главу российского государства.

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