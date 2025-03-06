Вестник Кавказа

Экс-директор фонда из Ставрополя стала фигурантом уголовного дела

Экс-директор фонда из Ставрополя стала фигурантом уголовного дела
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе судят экс-руководителя фонда, которую обвиняют в мошенничестве. Согласно данным следствия, женщина незаконно присвоила более 3 млн рублей.

Суд в Ставрополе рассмотрит уголовное дело в отношении экс-директора Фонда поддержки предпринимательства Елены Самариной. Она обвиняется в хищении 3,5 млн рублей, передали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, женщина и ее подельник организовали схему с обогащением за счет бюджетного субсидирования коллективных поездок. Фигурант дела и ее подельник получали бюджетные средства по линии краевого Минэкономразвития, которые предназначались для оплаты бизнес-поездок на выставки.

Однако, как считает следствие, руководители фонда записывали в списки на поездки фиктивных сотрудников, присваивая часть средств.

Изначально сообщалось о краже чуть более 2 млн рублей, однако сейчас поступают данные об ущербе в 3,5 млн рублей.

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