Вестник Кавказа

В Армении разгорелся скандал из-за заявления главы Минздрава

В Армении разгорелся скандал из-за заявления главы Минздрава
© Фото: сайт парламента Армении
Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян выступила сегодня в парламенте с заявлением о неправомерном расходовании бюджетных средств, после чего оказалась под шквалом критики общественников.

Председатель общественной организации "Право на здоровье" Ануш Погосян сегодня в ходе слушаний, организованных в парламенте Армении, резко отреагировала на резонансное заявление министра здравоохранения страны Анаит Аванесян, поведавшей о случаях злоупотребления средствами госбюджета.

Центр профилактики и контроля заболеваний - единственная структура, находящаяся под контролем армянского Минздрава, и в нем сейчас проходят сокращения сотрудников и оптимизация, но как тогда власти намереваются обеспечить мониторинг и контроль ситуации? – поинтересовалась правозащитница, передает NEWS.am.

"Мысли об эффективном расходовании средств госбюджета заставили нас обратить внимание на то, где находятся наши сотрудники. Нам было важно узнать, сколько они работают и какой результат демонстрируют. Так, в Варденисе имеются сотрудники, однако нет никаких ресурсов и лабораторий. Возник вопрос: чем это они там таким занимаются, получая за это зарплату?"

- Анаит Аванесян

Министр добавила, что Минздрав не считает правильным выплачивать зарплаты сотрудникам, сидящим дома без какого-либо дела.

Аргумент не убедил правозащитницу – она попросила правоохранителей уделить пристальное внимание министерскому заявлению о том, что из-за бездействия работодателей люди годами получали бюджетные зарплаты, сидя дома, - подчеркнула Погосян.

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