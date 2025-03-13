Вестник Кавказа

Дагестанец спас в Астрахани ребенка

Дагестанец спас в Астрахани ребенка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уроженец Дагестана спас тонущего ребенка в Астрахани. Студент сделал искусственное дыхание и привел его в чувства.

Студент Астраханского медицинского университета Гаджиахмедов Халибрагим спас ребенка, который тонул в реке Кутум в Астрахани.

Уроженец Дагестана не только вытащил ребенка из воды, но также сделал ему искусственное дыхание после того, как он захлебнулся, и привел его в чувства.

На героический поступок обратил внимание депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он поручил помощникам найти героя. Политик также будет ходатайствовать о награждении.

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