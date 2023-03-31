Несколько провинций Ирана столкнулись с водным кризисом

Иранское руководство сообщило о водном кризисе в нескольких провинциях страны. В частности, проблемы с запасами воды испытывает столицы страны.

Четыре провинции Ирана испытывают на сегодняшний день проблемы с водой. Об этом рассказал глава Минэнерго страны.

Аббас Алиабади отметил, что это происходит из-за засухи, которая длится на этих территориях в течение последних 5 лет.

"Пять лет засухи подряд привели к сокращению запасов воды в стране, и такие провинции, как Хорасан-Резави, Исфахан, Йезд и Тегеран, сталкиваются с серьезными проблемами в этой связи"

– глава ведомства

В свою очередь, агентство ISNA сообщает, что в Исламской Республике есть еще 6 провинций, которые находятся на грани водного дефицита. Это Керман, Систан и Белуджистан, Фарс, Хамадан, Хормозган и Хузестан.

Главная проблема, с которой столкнулись местные власти, связана с высыханием рек, болот и водохранилищ, а также со снижением эффективности работы плотин.

Ранее сообщалось, что в водохранилище плотины Караджа стало катастрофически мало воды. Согласно последним данным, этот ключевой источник питьевой воды для Тегерана и его окрестностей сейчас заполнен всего на 8%. За последний год уровень воды в нем сократился на 56%.

Напомним, Иран уже долгие годы испытывает проблемы с водными ресурсами. Уменьшение водных запасов обусловлено изменением климата – повышением среднегодовой температуры, уменьшением осадков и ростом периодов засухи.